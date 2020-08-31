بريطانيا تطلق سراح شاب من بدون الكويت مشتبه بتورطه بالإرهاب

أطلقت السلطات البريطانية، سراح الشاب ”البدون“ الذي تم اعتقاله في مطار بلندن مساء الأحد، برفقة رجل إيطالي، بعد الاشتباه بتورطهما بأعمال إرهابية أثناء تواجدهما على متن طائرة متجهة من العاصمة النمساوية فيينا إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، نقلا عن مصادرها ”إن الشاب الذي تم اعتقاله في مطار ستانستيد في لندن، والذي قيل إنه مواطن كويتي، هو من فئة ”البدون“ وقد تم الاشتباه به واعتقاله بعد كتابته عبارات داخل حمام الطائرة عبَر من خلالها عن رغبته بالحصول على لجوء في بريطانيا“.

وأوضحت الصحيفة ”أنه تم إطلاق سراح الشاب (34) عاما بعد التحقيق معه، دون أن تكشف عن مصير الرجل الإيطالي الذي تم اعتقاله أيضا عقب هبوط الطائرة في المطار“.

وتم احتجاز المتهمين بعد اعتراض الطائرة التي كانا على متنها، وإجبارها على الهبوط بمطار في لندن، بعد إبلاغ طاقم الطائرة بوجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة عقب العثور على أشياء مشبوهة في دورات المياه، بحسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية قد نقلت بوقت سابق عن مصادر دبلوماسية تأكيدها بأن السفارة الكويتية في بريطانيا لم تتلقَ أي بلاغ من السلطات هناك بشأن القبض على الشاب المشتبه به، مشيرةً إلى احتمال أن يكون سبب عدم إبلاغ السفارة رسميا بالحادثة عدم دقة المعلومات والاتهامات الموجهة إلى الشاب.