إسبانيا ترفض تسليم الكويت رجل الأعمال السوري بشار كيوان

رفض القضاء الإسباني تسليم رجل الأعمال فرنسي الجنسية سوري الأصل بشار كيوان المدان بقضية تزوير محررات رسمية إلى الكويت، بعد تقديمها طلباً عبر سفارتها في العاصمة مدريد.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادرها ”إن إسبانيا رفضت طلب تسليم كيوان زاعمةً عدم مشروعيته، إلا ان قرار الرفض ليس نهائي، إذ يحق للكويت تقديم طلب إعادة نظر أمام الجلسة العامة للغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار“.

وأشار المصدر إلى استناد القضاء الإسباني برفضه لطلب التسليم إلى ”التقارير الصادرة عن المنظمات والجمعيات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، وتقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الصادر في 5 سبتمبر 2016، والذي يرى أن ممارسة التعذيب لم يجري تصنيفها كجريمة محددة في الكويت، من قبل الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين“.

وبشار كيوان هو رجل أعمال ومستثمر معروف في الكويت، أسس مجموعة الشركات الكويتية التي تحمل اسم الوسيط الدولية للنشر والإعلان (شركة الوسيط الدولية) والشركات التابعة لها، وهو شريك سابق للشيخ صباح المبارك نجل رئيس الوزراء السابق المتهم الرئيس بقضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

وأصدرت محكمة الجنايات عام 2017 حكماً بسجن كيوان خمسة أعوام بتهمة تزوير محاضر اجتماع شركة بعد رفع الشيخ صباح المبارك دعوى ضده، إلا أنه تمكن من الخروج من الكويت قبل تنفيذ الحكم.