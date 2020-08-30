خلاف على منح الثقة لوزير الداخلية أنس الصالح يحدث شرخاً بين نواب "إخوان الكويت"

أحدثت قضية استجواب وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح والتصويت على طلب طرح الثقة به، شرخا وانشقاقا داخل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، التي تستلهم أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين، عقب تباين مواقف نائبين بمجلس الأمة محسوبين على الحركة من الطلب الذي انتهى التصويت عليه بمنح الثقة للوزير الصالح.

وتمثل الانشقاق بتقديم أعضاء من حركة ”حدس“ لاستقالتهم عقب تصويت النائبين أسامة الشاهين ومحمد الدلال على طلب طرح الثقة بصوتين مختلفين، الأول مع طلب طرح الثقة والثاني ضد طلب طرح الثقة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ”الجريدة“ المحلية: ”إن تقديم الاستقالة من أعضاء في الحركة جاء بسبب عدم التزام النائب أسامة الشاهين بموقف الحركة الرافض لطلب طرح الثقة“.

وأوضحت المصادر أن ”(حدس) اجتمعت قبل جلسة البرلمان واتفقت على التصويت ضد طلب طرح الثقة، إلا أن النائب الشاهين صوت بتأييد طرح الثقة بالصالح وذلك لأسباب انتخابية بالدائرة الأولى وتوقيع منافسه النائب عادل الدمخي على الطلب بتأييد طرح الثقة“.

وذكرت المصادر ”أن عضوي حركة (حدس) الدكتور محمد العليم ومساعد الظفيري تقدما باستقالتهما، اعتراضا على عدم التزام الشاهين بقرار الحركة، إلا أن الحركة رفضت الاستقالتين“.

وتسبب تباين موقف النائبين بانتقادات لاذعة لحركة ”حدس“، التي واجهت اتهامات من صحف ومتابعين ببناء مواقفها تجاه قضايا مختلفة وحساسة تبعا لمصالحها.

وأشارت صحيفة ”القبس“ بافتتاحية يوم الخميس إلى جماعة الإخوان المسلمين في الكويت ومواقفهم على مدى العقود الماضية من قضايا مختلفة، متهمة إياهم ”بتوظيف القضايا السياسية ومنها الاستجواب تبعا لمصالحهم ومنفعتهم“.

واتهمت شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان في الكويت مؤخرا بالتآمر على أمن البلد ودول الخليج عقب نشر المعارض القطري خالد الهيل تسجيلات من لقاء جمع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مع رموز من الجماعة في الكويت.