الإمارات تشارك بمقاتلات F16 في تدريبات مشتركة مع اليونان فوق شرق المتوسط (صور)

أرسلت دولة الإمارات طائرات مقاتلة، للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان، فوق شرق المتوسط.

وقالت هيئة الأركان اليونانية، إن 9 طائرات عسكرية إماراتية، وصلت إلى قاعدة ”سودا“ الجوية.

وأوضحت، أن أربعًا من تلك المقاتلات من طراز F-16 وواحدة من طراز C-130 وثلاث طائرات من طراز C-17 وواحدة من نوع A332.

مقاتلات F16 الإماراتية تصل اليونان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة فوق شرقي المتوسط#إرم_نيوز #الإمارات #اليونان pic.twitter.com/mlvpWfi2vJ — إرم نيوز (@EremNews) August 28, 2020

وذكرت الأركان اليونانية أن تنسيق المناورات المشتركة، تم على مستوى المؤسسات العسكرية في البلدين، ولعبت اتصالات وزراء الدفاع والخارجية في الإمارات واليونان ”دورًا محفزًا“ في ذلك.