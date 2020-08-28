الإمارات تشارك بمقاتلات F16 في تدريبات مشتركة مع اليونان فوق شرق المتوسط (صور)

أرسلت دولة الإمارات طائرات مقاتلة، للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان، فوق شرق المتوسط.
وقالت هيئة الأركان اليونانية، إن 9 طائرات عسكرية إماراتية، وصلت إلى قاعدة ”سودا“ الجوية.
وأوضحت، أن أربعًا من تلك المقاتلات من طراز F-16 وواحدة من طراز C-130 وثلاث طائرات من طراز C-17 وواحدة من نوع A332.
مقاتلات F16 الإماراتية تصل اليونان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة فوق شرقي المتوسط#إرم_نيوز #الإمارات #اليونان pic.twitter.com/mlvpWfi2vJ
— إرم نيوز (@EremNews) August 28, 2020
وذكرت الأركان اليونانية أن تنسيق المناورات المشتركة، تم على مستوى المؤسسات العسكرية في البلدين، ولعبت اتصالات وزراء الدفاع والخارجية في الإمارات واليونان ”دورًا محفزًا“ في ذلك.
ويشدد المسؤولون في اليونان والإمارات على ”عمق علاقات الصداقة بينهما“، ويجري التنسيق بين أبوظبي وأثينا حول القضايا السياسية، ومجالات التعاون المختلفة.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، هذا الشهر، رفضهما أي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وشددا على أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.
ووقّعت اليونان ومصر اتفاقًا على تعيين الحدود البحرية مع مصر، وأكدت الإمارات من جانبها ”أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط“.
ويتصاعد التوتر بين تركيا واليونان بشكل غير مسبوق، بسبب أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها السفن التركية شرق المتوسط، وسط تنديد من دول أوروبية بذلك.