هيومن رايتس ووتش تنشر اعترافات مأساوية لعمال اُنتهكت حقوقهم في قطر (فيديو)

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، اعترافات مأساوية لعمال اُنتهكت حقوقهم في قطر، ضمن تقرير مرفق بفيديو، وصف الجهود التي زعمت قطر اتخاذها للحفاظ على حقوق العاملين، بـ“غير الناجحة إلى حد كبير“.

ورصد التقرير المكون من 71 صفحة، الخروقات بحق العمالة الوافدة قبل كأس العالم 2022، حيث أظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام ”منظمة العمل الدولية“ في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

وأجرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان مقابلات مع 93 عاملا، يعملون في 60 شركة أو صاحب عمل، تضمنت شهادات للواقع الصادم وللانتهاكات التي يتعرضون لها.



وتعتمد قطر للتحضير لكأس العالم 2022 على العمالة الوافدة، حيث يعمل في قطر حوالى مليوني عامل وافد يشكلون أكثر من 95% من حجم العمالة في هذا البلد.

احتيال

”وقعت رسالة عرض العمل قبل مجيئي إلى قطر، وُعدت بسكن مجاني وكان من المفترض أن يزودوني بالطعام، وعدوني بـ1200 ريال قطري (330 دولارا أمريكيا) كراتب أساسي، لكن الآن يقدمون لي 830 ريالا قطريا (228 دولارا)، لم أستطع أن أفهم ولكني لم أكن وحدي، فزملائي الكينيون وعددهم 18 عوكلوا بنفس الطريقة، هذا اسمه احتيال“.

هذه كانت شهادة ”إريك“ وهو أحد العمال الوافدين في قطر من الجنسية الكينية، عمره 26 عاما ويعمل سباكا، تلتها شهادات أكثر إيلاما ترصد تعرض العمال للجوع والترهيب والاحتيال.

وقال مامويل 24 عام وهو عامل قادم من كينيا أيضا، في شهادته ”اضطررت لدفع 120 ألف شلن كيني (1126 دولارا) للحصول على تأشيرة عمل، ومنذ 20 يونيو عمدما جئت إلى هنا، وعملت خلال يليو وأغسطس وسبتمبر بدون أجر، كنت أعمل 12 ساعة في اليوم، لذا كنت أتوقع أن اتقاضى أجرا عن الساعات الأربع في كل يوم،كعمل إضافي لم تدفع لي، علينا أن نكافح لتسديد الديون التي تراكمت علينا للقدوم إلى هنا“.

ترهيب

وتكشف كريستينا ”20 عاما“ وهي نادلة مطعم فلبينية، في شهادتها حجم الاحتيال الذي يتعرض له العمال الوافدون في قطر قائلة “ بدأت صاحبة العمل في إجبارنا على توقيع عقد مدته 5 سنوات وهو مختلف كليا عن العقد الذي وقعناه في الفلبين، وهو يجبرنا أيضا على العمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم، حتى إننا مجبرين على العمل في يوم الراحة، وإذا رفضنا تهددنا بانها سترفضنا وتعيدنا إلى الوطن بدون أي شيء“.

وتضيف كريستينا ”بالنسبة لروتبنا، فتقوم صاحبة العمل في بعض الأحيان بجمع بطاقاتنا البنكية مع الرمز السري، وتودع رواتبنا بالوقت المحدد، ولكن هي من تسحبها، وليس ذلك فقط، إذ تقوم بخصم 200 ريال من كل منا شهريا“.

وعن وضع السكن تقول كريستينا ”في كثير من الأحيان لا تتوفر لدينا كهرباء أو ماء لفترات طويلة تصل إلى 3 أيام، لم نتمكن خلالها من الطهي أو الذهاب للمرحاض“.

سجن بالهواء الطلق

السباك الكيني إيريك ”26 عاما“ استطاع في جملة واحدة توصيف المشهد للواقع المأساوي “ أن تكون عاملا مهاجرا في قطر يشبه كونك في سجن بالهواء الطلق“.

ويضيف إريك ”إن الأمر يوحيلك بأنك حر، ولكن بطريقة ما أنت مسجون، أعد الأيام فقط كي أعود للوطن وأجتمع مع اهلي من جديد“.

هي شهادات مؤلمة من مجموعة شهادات أخرى كثيرة لعمال من مختلف البلدان قدموا إلى قطر بعد تلقيهم عروضا تضمن لهم العمل وجمع المال في ظروف تراعي إنسانيتهم، ولكنهم على أرض الواقع تعرضوا للاحتيال والإهمال والترهيب في قطر.

تقول قطر أنها تبذل جهودا لحماية حق العمال الوافدين بأجور دقيقة ومنتظمة. هذه الجهود غير ناجحة إلى حد كبير. تقرير @hrw_ar عن الاستغلال وانتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين: https://t.co/riljJ4Vx8F pic.twitter.com/MyrMudFjBz — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 24, 2020

شهادات أجبرت نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، للتعليق “ عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام“.