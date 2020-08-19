عبدالله بن زايد: تجمعنا بسلطنة عمان روابط تاريخية وراسخة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الروابط الراسخة والتاريخية التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبدالله بن زايد مع وزير خارجية سلطنة عمان الجديد بدر بن حمد البوسعيدي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الوزيران ”سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما في كافة المجالات والأصعدة، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وبشأن العلاقات الثنائية، شدد عبدالله بن زايد على أن ”العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستزداد تماسكا وتطورا ورسوخا في ظل رعاية واهتمام من قيادتي البلدين“، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية العمانية ”تعد نموذجا للترابط والتعاضد بين الأشقاء“.

وعين سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء الماضي، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي (60 عاما)، وزيرا للخارجية، خلفا للدبلوماسي العماني المخضرم يوسف بن علوي، الذي شغل المنصب حوالي 23 عاما.