إنعاش الاقتصاد والتعاطي مع "إقليم مضطرب".. أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة في سلطنة عمان

كشفت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، عن إدارة جديدة للبلاد شملت تعيين حكومة جديدة وإلغاء وزارات ودمج وإنشاء أخرى، وتعيين مسؤولين حكوميين في العديد من المناصب، واستحداث مناصب وهيئات جديدة، في أكبر تغيير من نوعه منذ تولي السلطان الجديد، هيثم بن طارق إدارة البلد الخليجي مطلع العام الجاري.

وفي قراءة للتحديات التي تواجه التشكيل الحكومي الجديد في مسقط، يرى متابعون للشأن العماني أن إنعاش الاقتصاد والتعاطي مع قضايا الإقليم المضطرب يأتيان على رأس تلك التحديات.

ويُنظر للخطوة التي كانت متوقعة منذ تسلم السلطان هيثم قيادة السلطنة، على أنها تمثل رؤيته لإدارة البلاد عبر فريق حكومي جمع فيه بين جيل الشباب والمخضرمين من خلال اختياره شخصيات من الجيلين في التشكيلة الحكومية والمناصب الجديدة.

ويقول مراقبون، إن المراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان هيثم، تعكس توجه السلطنة وطموحاتها الداخلية ومستقبل علاقاتها الخارجية في فترة حكم السلطان الجديد الذي خلف ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي رحل مطلع العام الجاري بعد عقود من حكم السلطنة.

فقد شملت المراسيم السلطانية، تغييرات في جهاز الحكومة الاقتصادي، سواء على صعيد قطاع سوق العمل والتجارة والصناعة والإسكان، بجانب التعليم.

ونصت المراسيم الجديدة على إنشاء وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وزارة العمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

كما نصت على تعديل مسمى وزارات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هياكلها التنظيمية، وهي وزارة التراث والثقافة إلى ”التراث والسياحة“، وتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى ”الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه“، وتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى ”الإسكان والتخطيط العمراني“، وتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى ”الطاقة والمعادن“، وتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى ”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار“، وتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى ”التجارة والصناعة وترويج الاستثمار“.

ولم يقتصر التغيير على وزارت الحكومة، بل شملت مراسيم أخرى قطاعات داخلية أخرى ترتبط باقتصاد البلاد وحياة السكان، مثل إنشاء وحدة متابعة تنفيذ ”رؤية عمان 2040“ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

والرؤية العمانية مشروع طموح يعول عليه العمانيون منذ إطلاقه في العام 2013، واختيار السلطان هيثم رئيسا للجنة الرئيسية للرؤية التي تركز على تحويل اقتصاد الدولة إلى خمسة قطاعات محورية، هي السياحة، واللوجيستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين، بجانب زيادة نسبة عمالة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص إلى 42% بحلول عام 2040، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيق أهداف الرؤية

ويقول القائمون على مشروع الرؤية، إن المراسيم السلطانية الجديدة تستهدف تحقيق أهداف الرؤية في تحسين جودة الجهاز الإداري وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وفي التغييرات ذات البعد الاقتصادي، نصت مراسيم أخرى على تعديلات في جهاز الضرائب والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بجانب إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإنشاء هيئة البيئة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت المراسيم الجديدة، قطاع وزارة الداخلية المتشعب، حيث نص المرسوم السلطاني السابع عشر على تحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، بجانب إصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية.

السياسة الخارجية

وبدا أن التغيير الجديد في إدارة البلاد، يشمل سياستها الخارجية، من خلال تعيين وزير جديد لوزارة الخارجية، خلفا للوزير المخضرم، يوسف بن علوي، الذي قاد دبلوماسية السلطنة لسنين طويلة تميزت فيها بلاده بموقف سياسي منفرد في الكثير من القضايا.

ورغم أن الحكم على عزم مسقط إجراء تغييرات في سياستها الخارجية، سابق لأوانه، لكن كثيرا من المراقبين، رأوا في خطوة إزاحة بن علوي، مؤشرا على ذلك التغيير، لا بل اعتبر بعضهم إقالة بن علوي تغييرا في حد ذاته، إذ بات شخصية مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة عقب ارتباط اسمه بتسجيلات مسربة منسوبة للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وتضمنت خططا لإثارة القلاقل والفوضى في السعودية.

ويقول مراقبون إن المراسيم السلطانية الجديدة بمثابة إعلان لبدء القيادة الفعلية للسلطان هيثم للبلاد، بعد نحو ثمانية أشهر من تسلمه سدة الحكم، بينما تتعدد التحديات أمام البلد الخليجي مع اضطراب أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، بجانب الاضطرابات الإقليمية المستمرة.