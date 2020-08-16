إسرائيل تتوقع أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في إبرام اتفاقات سلام‎

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تحذو مملكة البحرين وسلطنة عمان، حذو الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن كوهين قوله: إنه ”في أعقاب هذه الاتفاقية (مع الإمارات) ستأتي اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا“.

وتابع الوزير الإسرائيلي، ”أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل لاتفاق سلام مع دول أخرى في أفريقيا وعلى رأسها السودان”.

وأشادت كل من البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على الرغم من أنهما لم يعلقا على آفاق تطبيع علاقاتهما معها.