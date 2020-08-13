ترامب: اتفاق الإمارات وإسرائيل تاريخي وسيُوقع بالبيت الأبيض خلال 3 أسابيع

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، واصفا إياه بـ“التاريخي“.

وقال ترامب، إن توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، سيتم في البيت الأبيض في غضون 3 أسابيع.

وأضاف أنه يعتقد أن الفلسطينيين سيسعون إلى السلام عندما يرون دولا عربية أخرى تبرم اتفاقيات مع إسرائيل.

واعتبر موافقة إسرائيل على تعليق ضم أراض من الضفة الغربية، وفق ما تضمن الاتفاق، ”تنازلا كبيرا“، مؤكدا أن الضم ”ليس مطروحا“ حاليا.

وفي السياق، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الخميس، إن الخطة الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية، ”لم يُصرف النظر عنها نهائيا“.

وأوضح فريدمان خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن ”الصياغة تم اختيارها بعناية من جانب الأطراف المعنية.. تعليق مؤقت.. لم يُصرف النظر عن الخطة نهائياً“.

وأمس الخميس، أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاتفاق، بعد مكالمة هاتفية جمعت الزعيمين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن بيان مشترك، أن ”وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع، خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة“.