صحيفة: بعض الدول حولت الكويت إلى حديقة خلفية لغسيل الأموال

لم تتوقف قضية غسيل الأموال التي أثيرت منذ أسابيع بشكل مكثف في الكويت، عند أسماء المشاهير الذين صدر بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة ومنع السفر، بل تشعبت القضية لتشمل الاتهامات أسماء جديدة لغير المشاهير فضلا عن اتهام دول باستخدام أرض الكويت ساحة لغسيل الأموال والتغطية على قضايا أخرى.

ونقلت صحيفة ”القبس“ مساء الخميس، تفاصيل الاتهامات الجديدة، واصفة قضية غسيل الأموال بالمؤامرة ضد الكويت، بعد أن أشارت إلى قيام بعض الدول من خلال فاسدين تابعين لها بتحويل الكويت إلى ”حديقة خلفية لغسيل الأموال“.

وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادر مطلعة، إن ”بعض الدول شريكة بعملية غسيل الأموال التي تجري في الكويت، والتي تهدف من خلال مشاركتها إلى إبعاد أنظار المنظمات والمؤسسات الدولية عن الكبائر التي تقوم بها لتتجنب تخفيض تصنيفاتها في المؤشرات الدولية“.

وحول الأسماء الجديدة الواردة بقائمة متهمي غسيل الأموال، فقد أكدت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على سعد التميمي وهو من ”البدون“ للتحقيق معه بشبهة غسيل الأموال بعد أسابيع من متابعته ومراقبته.

وقال مصدر مطلع إن ”جهاز أمن الدولة ألقى القبض على التميمي بناء على قرار من النائب العام“، مبيناً أن للتميمي ”علاقات واسعة ومتشعبة مع شخصيات نافذة وبارزة“.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قراراً بتجميد أرصدة الفنانة فوز الشطي، والفاشنيستا نهى نبيل وزوجها ابراهيم خليل جمعان بعد تقديم بلاغ ضدهم من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال بعد الكشف عن تضخم حساباتهم المصرفية.

وشمل قرار النيابة العامة التحفظ على أي أوراق مالية أخرى مودعة بالحسابات المصرفية للثلاثة، أو بصناديق الاستثمار، أو التي تودع مستقبلاً بها، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة، أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وسبق أن أصدرت النيابة العامة في الـ 26 من تموز/ يوليو الماضي، قراراً بالتحفظ على أموال عشرة مشاهير متهمين بغسيل الأموال ومنعتهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها ومستنداتها بعد الاطلاع على دفاترها للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسل الأموال.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء هؤلاء المشاهير، وهم: يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا.

وفضلاً عن ذلك، فقد أحالت وحدة التحريات المالية نهاية تموز/ يوليو الماضي عشرة بلاغات ضد متهمين جدد بغسيل الأموال، إضافة إلى المشاهير العشرة الأوائل الذين صدر بحقهم قرار منع السفر وتجميد حسابات.

وتباينت المعلومات المتداولة بشأن المتهمين العشرة الجدد بين من أكد أنهم جميعاً من المشاهير وبين من أكد أن من بينهم شخصيات غير معروفة.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن أسماء المتهمين الجدد، في حين تداولت مواقع التواصل عدة أسماء أشاروا إلى أنها المقصودة، وهي: عبدالله الجاسر المعروف بـ عبودكا، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبدالله بوشهري، الدكتورة خلود وزوجها.

وفضلاً عن هذه الأسماء فقد تداول بعض النشطاء اسم الفنانة إلهام الفضالة بقوائم المتهمين المتوقع زيادة أعدادهم خلال الأيام المقبلة، في حين لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة الأسماء المتداولة بمواقع التواصل.