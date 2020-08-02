مصر تؤكد أن قرار الكويت بشأن وقف الطيران قيد المراجعة

قالت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق وزير الخارجية الكويتي مع نظيره المصري على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، ناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك ”في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما“.

بيان صحفي أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, August 2, 2020

يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارًا من أمس السبت، وحتى إشعار آخر.

وجاء الإعلان المصري، استجابة للقرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية، بوقف الرحلات القادمة إلى البلاد من 31 دولة بينها مصر، بسبب فيروس ”كورونا“.

وتتخذ سلطات الطيران المدني في الكويت وسواها من البلدان هذه القرارات في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

وكانت الكويت، قد أعلنت عن توسيع قائمة الدول التي يحظر دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، مع بدء التشغيل للرحلات التجارية، يوم السبت.

وشملت قائمة الدول التي يمنع وصول رحلات منها إلى الكويت، إضافة إلى مصر، لبنان، وسوريا، والعراق، وإيران، والصين، والبرازيل، وإيطاليا، وإسبانيا…وغيرها.