الكويت.. أمر ضبط وإحضار بحق صباح المبارك في قضية "الصندوق السيادي الماليزي"

كشفت تقارير إخبارية في الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار الشيخ صباح جابر المبارك، نجل الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الكويتي السابق، المتهم بقضية شبهات الفساد الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ ”الصندوق السيادي الماليزي“.

وتم إصدار الأمر عقب الكشف عن القضية منذ نحو شهرين، وورود اسم صباح كمتهم رئيس في القضية، المتهم فيها شخصيات ومؤسسات كويتية، ارتبطت أسماؤهم بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.

وأثيرت القضية من قبل نواب ومتابعين في شهر أيار مايو الماضي، حيث تمت الإشارة إلى تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسمياً بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.

عاجل – النيابة تصدر ضبط وإحضار بحق الشيخ صباح جابر المبارك.. في قضية #الصندوق_الماليزيhttps://t.co/oyPilsSVhP — القبس الإلكتروني (@alqabas) July 8, 2020

وعلى إثر نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات الرقابية، تمت إحالة جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد أن تم الزج باسم الشيخ صباح المبارك في القضية بالرغم من نفيه لتلك الاتهامات ببيان تم تداوله عبر المنصات الإخبارية.

وأشارت تقارير سابقة إلى تورط ابن مسؤول سابق، دون أن تسميه صراحةً، بهذه القضية من خلال توليه عملية غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، فضلا عن تقديم عدة بلاغات إلى وحدة التحريات المالية خلال الأعوام الثلاثة السابقة ضده؛ لتضخم حسابه بإجمالي مبالغ تجاوزت مليار دولار.

وكشفت التقارير آنذاك عن إصدار النيابة العامة قراراً بمنع سفر المتهم الرئيس في القضية، نجل رئيس الوزراء السابق، وتجميد حساباته وحسابات شريكه وهو رجل أعمال متهم بذات القضية، إضافة إلى حسابات زوجاتهم وأولادهم القصر.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية، كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جو لو“ الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وذكر التقرير أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جو لو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية عام 2016.