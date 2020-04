كيف دمرت تغريدة غامضة إمبراطورية الملياردير الهندي بي آر شيتي؟

في منتصف عام 2018، خلال مقابلة إعلامية، قال الملياردير "بافاجوثو راغورام شيتي": "إذا لم يكن لدي مشكلة في اليوم، لا أعتبر ذلك جيدا، حيث يجب أن أواجه مشكلة وأحلها حتى أشعر بالرضا".

وكما يقول المثل، "احذر مما تتمناه"، ففي وقت المقابلة كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للملياردير الذي كان يتخذ من عاصمة الإمارات أبوظبي مقرا له وأسس شركة إن.إم.سي هيلث (NMC Health)، وكانت آنذاك أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات.

وكان اكتتابها العام الأولي في عام 2012 ببورصة لندن، وهو الأول لشركة مقرها أبو ظبي، مذهلا حيث جمع 117 مليون جنيه إسترليني، وفي عام 2014، استحوذ شيتي على شركة الصرافة الكبرى "ترافيليكس" في المملكة المتحدة، بمليار جنيه إسترليني، وكان يمتلك عددا كبيرا من الشركات الصغيرة عبر قطاعات الضيافة والتعليم والأدوية، وكلها تعمل بشكل جيد.

وفي عام 2017، قال إنه سينتج أغلى فيلم على الإطلاق في الهند، بميزانية بلغت 150 مليون دولار أمريكي، وكان يتنقل على متن طائرته خاصة، ويستعرض سياراته الفارهة ويمتلك طابقين ببرج خليفة بدبي، أعلى برج في العالم، وكان موقعه الشخصي يعرض صورا له وهو يتبادل المزاح مع مشاهير السياسة، وبيل غيتس ونجوم السينما الهندية.

حلم المهاجرين

كان شيتي يجسد حلم المهاجرين الأكبر في الخليج العربي، فهو رجل من ولاية كارناتاكا الهندية الساحلية وصل إلى صحراء غرب آسيا الغنية بالنفط في أوائل السبعينيات ومعه 8 دولارات في جيبه، واستمر في إنشاء ثروة شخصية قدرتها مجلة "فوربس" بمبلغ 4.2 مليار دولار في 2018.

ولم يحقق "شيتي" نجاحا مذهلا فحسب، بل كان يرد الجميل للمجتمع، فقد تطوع ليكون جزءا من "تعهد عطاء"، وهي حملة قام بها بيل غيتس ووارين بافيت، وتعهد بالتبرع بنصف ثروته الشخصية على الأقل للأعمال الخيرية.

وبالتالي، عندما أجرى تلك المقابلة، لم يكن هناك سبب يدعو أي شخص للشك في أن إمبراطوريته يمكن أن تنهار، وخاصة لأن شخصا يتولى إدارة حساب على تويتر في كاليفورنيا قرر أن يكون مزعجا.

التغريدة الغامضة

في الـ 6 من أغسطس عام 2019، جاء في تغريدة غامضة على تويتر: "مادي ووترز الآن في فترة تعتيم حتى الغد 8 صباحا بتوقيت لندن، حيث سنعلن عن تقرير قصير يتضمن فشلا حسابيا محتملا يمكن أن يؤدي لأزمة سيولة. المستثمرون متفائلون بشأن هذه الشركة، نحن لسنا كذلك".

Muddy Waters is now in a blackout period until tomorrow 8 am London time when we will announce a new short position on an accounting fiasco that’s potentially insolvent and possibly facing a liquidity crunch. Investors are bulled up about this company. We’re not.

