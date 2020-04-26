قطر تفرج عن الشاعر عبدالله السالم بعد "اعتقال غامض"

عاد الشاعر والناقد القطري المعروف، عبدالله السالم، للتغريد عبر حسابه على تويتر، الأحد، فيما يبدو أنه إشارة للإفراج عنه من قبل جهاز أمن الدولة الذي أوقفه قبل نحو 3 أسابيع لأسباب غامضة.

وكتب "السالم" عبر تويتر لأول مرة منذ 8 أبريل/ نيسان الجاري، عندما انقطعت أخباره:"السلام عليكم، مع السلامة" قبل أن يرد على إحدى متابعاته التي قالت مستفسرة عن حقيقة الإفراج عنه:"نقول الحمدلله على السلامة، يا رب"، ليرد بالقول:"قولوا ليش لا السلامة زينة، الله يسلمك يا رب".

قولوا ليش لا؟ السلامة زينة

الله يسلمك يا رب — عبدالله السالم (@wosom) April 26, 2020

ويعتقد أن توقيف "السالم" يرتبط بمقالات ومنشورات "جريئة" يكتبها عبر مدونته على شبكة الإنترنت.

وكان الشاعر القطري قد استبق توقيفه بنشر تغريدة قال فيها:"كلمني الآن أفراد جهاز الأمن عندنا، لديهم استفسارات عني، وهذا حقهم، ولو كنت مكانهم لفعلت مثلهم، والأمر الجميل الذي أفتخر به أنه قلت لهم سأتيكم في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني بسبب ظروفي، وقالوا تم، إنني أفاخر بقطر".

لكن الشاعر القطري الذي انقطعت أخباره منذ ذلك الحين، حذف تلك التغريدة بعد الإفراج عنه، في مؤشر على أن التغريدة أغضبت جهاز أمن الدولة الذي أوقفه.

وتجاهلت وسائل الإعلام القطرية، بما في ذلك قناة "الجزيرة" الإشارة لاعتقال السالم، والتزمت أسرته الصمت، فيما وردت مطالبات بالإفراج عنه من قبل حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "الحرية لعبدالله السالم"، ولا يُعرف من يقف خلفه.

كما انتقدت المعارضة القطرية المقيمة في لندن، عائشة القحطاني، توقيف مواطنها السالم، وقالت متسائلة:"كيف تستقبل قطر مؤتمرات عن حرية التعبير، وتحاول أن تُصدّر نفسها على أساس أنها تقدمية، وفي نفس الوقت تلاحق الناس على تغريدات؟!".

وينشر الناقد القطري تغريدات ونصوصًا سياسية وأدبية جريئة، بينها مقالة طويلة نشرها عبر مدونته التي تحمل اسم "وسوم"، يوم توقيفه، وانتقد فيها الإسلام السياسي تحت عنوان "دعائم الاستبداد في الفقه السياسي الإسلامي".

وللسالم الذي كان يستعد للحصول على درجة الدكتوراة من الجامعة الأردنية، في تخصص قانون الأسرة، كتاب نقدي بعنوان، "عيوب الشعر"، وهو دراسة نقدية في بناء القصيدة النبطية المعاصرة.

وللشاعر القطري أيضًا العديد من النصوص المنشورة في المطبوعات القطرية مثل:"الراية" و"الشرق" و"الوطن"، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية والأمسيات داخل قطر وخارجها.

وأنشأ السالم مدونته المليئة بأعماله الأدبية والفكرية. مثل، النصوص الشعرية، والمراجعات النقدية، والقصص القصيرة، والمقالات السياسية والفكرية، في العام 2005، واصفًا إياها بالقول:"هي ملاذي الآمن كلما امتنع رؤساء التحرير عن نشر كتاباتي".