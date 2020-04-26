الكويت.. مرزوق الغانم يتعهد بكشف النواب المتوسطين لتجار الإقامات (فيديو)

تعهَد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بكشف أسماء النواب الذين يثبت تورطهم بملف تجارة الإقامات الذي أُثير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، عقب ضبط عدد من المتهمين بهذا الملف الشائك منذ أعوام.

ودعا الغانم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير الداخلية أنس الصالح، تزويده برسالة رسمية بأسماء النواب الذين يتوسطون لتجار الإقامات، ليتم عرضها ببند الرسائل في مجلس الأمة.

وقال الغانم: إن "هناك أحاديث عن توسط نواب لتجار الإقامات، وإن صحت هذه الأحاديث فإنها تعتبر مخالفة لعمل النائب الرقابي والتشريعي، ومساهمة في عرقلة إحالة المتورطين بهذه القضية إلى النيابة العامة".

مرزوق الغانم : أزمة كورونا كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات والوحوش البشرية التي تتاجر بالبشر ويردنا أن هناك نوابا يتوسطون لتجار الاقامات.. وإذا ثبت صحة هذا الأمر فعلى وزير الداخلية أن يخاطبني برسالة رسمية موجهة لي وسأعرضها في بند الرسائل pic.twitter.com/xEIKH9hDqo — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) April 26, 2020

وأشارت تقارير محلية مؤخراً إلى ضبط الأجهزة الأمنية عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين، في قضايا تجارة الإقامات بينهم ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية، وتم إحالتهم جميعاً للسجن المركزي، للتحقيق معهم وسط تعهد رسمي بالكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم.

ولاقى حديث الغانم تفاعلاً من قبل النشطاء الذين طالبوا مؤخراً بإنهاء قضية تجارة الإقامات للظواهر السلبية الناتجة عنها، والتي كشف عن عمقها فيروس كورونا، الذي أظهر تكدس آلاف الوافدين المخالفين الذين أكدوا أنهم ضحية لتجار الإقامات.

السيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تردنا معلومات( أن صحت) بقيام بعض الأعضاء بالتوسط لتجار الإقامات.

إذا فعلا هناك نواب يتوسطون لتجار الإقامات لابد من نشر أسمائهم لشعب. واحنا اساسا شنو استفدنا من الأعضاء غير انهم يتوسطون حتى بالمناصب إذا ما عندك عضو ياكلون عليك المنصب pic.twitter.com/3Kt0NBp9an — وليد الحمادي ** الكويت للكويتين ** (@WalidAlHamadi1) April 26, 2020

وطالب الناشط وليد الحمادي بكشف أسماء النواب الذين يثبت تورطهم بهذه القضية للشعب، قائلا: "إذا فعلا يوجد هناك نواب يتوسطون لتجار الإقامات، لابد من نشر أسمائهم لشعب. واحنا اساسا شنو استفدنا من الأعضاء غير أنهم يتوسطون حتى بالمناصب إذا ما عندك عضو ياكلون عليك المنصب".

وقال الناشط ناصر العبدلي تعليقاً عل تصريحات الغانم: "الآن الكرة في ملعب وزير الداخلية، لا بل في ملعب الحكومة، لأن الاتجار بالإقامات اعتداء على البلد".

بعد تصريحات الرئيس مرزوق الغانم الآن الكرة في ملعب وزير الداخلية لا بل في ملعب الحكومة لان الاتجار بالاقامات اعتداء على البلد .. — ناصر العبدلي (@bmckwt) April 26, 2020

وطالب الناشط السياسي كابتن عصام المذن بكشف الأسماء التي تحدث عنها الرئيس الغانم، والتي تدور حولها الأحاديث بدلاً من الإشارة إليها فقط.

وتُعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركوهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ "العمالة السائبة".

وجرى الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات خلال الأسابيع الماضية، عقب منح وزارة الداخلية مهلة لمخالفي قانون الإقامة للعودة إلى بلادهم من دون دفع أي غرامات مالية مترتبة على مخالفتهم، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأشار تقرير لصحيفة "السياسة" الكويتية قبل بضعة أيام، إلى ورود كشف لوزير الداخلية تضمن أسماء نواب ووزراء سابقين وتجار يُشتبه بعلاقتهم بملف تجارة الإقامات.