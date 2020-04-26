الكويت.. إخلاء سبيل متهمين في قضية "ضيافة الداخلية"‎

أخلت محكمة الجنايات في دولة الكويت سبيل المتهمين قضية "ضيافة الداخلية" دون كفالة مع منعهم من السفر إلى أن يتم تحديد جلسة للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت لعدد من الأشخاص تهمة التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، وغسل الأموال.

وشمل قرار محكمة الجنايات المتهمين: "أحمد عبدالله الخليفه الصباح، وليد خالد علي الصانع، ماهر حسين محمد البغلي، عبير حسين محمد معرفي، اقبال جاسم يوسف الخلفان الجنسية كويتية، غصون غسان احمد الخالد، أحمد غسان احمد الخالد، محمد طارق الكاظمي، محمد علي الكاظمي".

وكان كبير المحاسبين قد أكد في شهادته أمام المحكمة، في وقت سابق، أن اعتمادات المبالغ لـ"الضرورات الخاصة" تتراوح بين 14 مليون دينار (46,200,000 دولار) و20 مليون دينار (66,000,000 دولار)، لافتًا إلى حدوث مناقلات مالية لاعتماد مبالغ خاصة بمبلغ 5 ملايين دينار (16,500,000 دولار).

وكشف أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، وليد الصانع، هو من أمر بتمرير معاملتين لبند الضيافة قيمة كل منهما 100,000 دينار (330,000 دولار)، مبينا أنه قام بالفعل بعد ذلك بتمرير المعاملة.