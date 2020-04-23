الغموض يلف مصير الشاعر القطري عبدالله السالم بعد توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة‎

يلف الغموض مصير الشاعر والناقد القطري المعروف، عبدالله السالم، منذ توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري لأسباب يُعتقد أنها ترتبط بمقالات ومنشورات جريئة يكتبها عبر مدونته على شبكة الإنترنت.

وغاب السالم يوم 8 أبريل7 نيسان الجاري عن التدوين كما اعتاد أن يفعل على الدوام عبر حسابه على "تويتر"، ومن المتوقع أن غيابه ذلك يرتبط بتوقيفه في اليوم ذاته والذي أشار فيه عبر تغريدة إلى أن جهاز أمن الدولة استدعاه.

وقال السالم في تغريدته تلك:"كلمني الآن مسؤولون من جهاز الأمن عندنا، ولديهم استفسارات وهذا حقهم، ولو كنت مكانهم لفعلت مثلهم، لكن الأمر الجميل الذي أفتخر به أنني قلت لهم إنني سأتيكم في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني لظروفي، وقالوا تم، إنني أفاخر في قطر".

كلمني الآن جهاز الأمن عندنا

لديه علي استفسارات وهذا حقه، ولو كنت مكانهم لفعلت مثلهم

بس الجميل الذي أفتخر به أنه قلت سأتيكم في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني لظروفي، وقال تم، إني أفاخر بقطر — عبدالله السالم (@wosom) April 8, 2020

وانقطعت أخبار الشاعر القطري منذ ذلك الحين، وبينما تجاهلت وسائل الإعلام المحلية الإشارة لاعتقاله، التزمت أسرته الصمت، فيما وردت مطالبات بالإفراج عنه من قبل حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "الحرية لعبدالله السالم"، ولا يُعرف من يقف خلفه.

وانتقدت المعارضة القطرية المقيمة في لندن، عائشة القحطاني، توقيف مواطنها السالم، وقالت:"كيف تستقبل قطر مؤتمرات عن حرية التعبير، وتحاول أن تصدّر نفسها على أساس أنها تقدمية، وفي نفس الوقت تلاحق الناس على تغريدات؟!".

وشكَّل اعتقال السالم صدمة لمتابعيه الكثر بالنظر لدفاعه الدائم عن موقف بلاده في الأزمة الخليجية الحالية، وهجومه الدائم على دول المقاطعة الأربع: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، والتي يصفها بدول الحصار.

لكن الناقد القطري ينشر أيضًا تغريدات ونصوصًا سياسية وأدبية جريئة، بينها مقالة طويلة نشرها عبر مدونته التي تحمل اسم "وسوم"، يوم توقيفه، وانتقد فيها الإسلام السياسي تحت عنوان "دعائم الاستبداد في الفقه السياسي الإسلامي".

وللسالم الذي كان يستعد للحصول على درجة الدكتوراة من الجامعة الأردنية، في تخصص قانون الأسرة، كتاب نقدي بعنوان: "عيوب الشعر"، وهو دراسة نقدية في بناء القصيدة النبطية المعاصرة.

وللشاعر القطري أيضًا العديد من النصوص المنشورة في المطبوعات القطرية مثل "الراية" و"الشرق" و"الوطن"، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية والأمسيات داخل قطر وخارجها.

وأنشأ "السالم" مدونته المليئة بأعماله الأدبية والفكرية. مثل: النصوص الشعرية، والمراجعات النقدية، والقصص القصيرة، والمقالات السياسية والفكرية، في العام 2005، واصفًا إياها بالقول:"هي ملاذي الآمن كلما امتنع رؤساء التحرير عن نشر كتاباتي".