سلطنة عمان: السبت أول أيام شهر رمضان

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قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم. https://twitter.com/meraoman/status/1253344624975937537