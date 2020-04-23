سلطنة عمان: السبت أول أيام شهر رمضان

سلطنة عمان: السبت أول أيام شهر رمضا...

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وذكرت في بيان أن "لجنة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، بعد اجتماعها مساء اليوم الخميس، أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون غدا الجمعة (الموافق 24 أبريل 2020م) هو المتمم لشهر شعبان 1441هـ، ويكون بعد غد السبت (الموافق 25 أبريل 2020م) غرة شهر رمضان لهذا العام".

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