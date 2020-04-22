وكالة إيرانية: سلطان عمان أكد لروحاني ضرورة إبعاد المنطقة عن أي نوع من الحرب والأحداث المقلقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إدارة الأزمات في المنطقة يجب أن تكون في أيدي بلدان المنطقة نفسها.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، فيما شدد الأخير على ضرورة إبعاد المنطقة عن أي نوع من الحرب والأحداث المقلقة.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأربعاء، إن روحاني شدد في المحادثة على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات مع سلطنة عمان، داعيا إلى ضرورة التعاون بين دول المنطقة لإحلال السلام والاستقرار والأمن.

روحانی به پادشاه عمان: تاکید بر توسعه و تعمیق روابط با عمان ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای برقراری صلح و ثبات و امنیت آمادگی برای انتقال تجربیات در زمینه #مقابله_با_کرونا مدیریت بحران منطقه ما باید در دست کشورهای خود منطقه باشدhttps://t.co/avSUKtBkaE pic.twitter.com/UbvsAJwxm6 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2020

وأكد روحاني، الذي تشهد بلاده تفشيا لفيروس كورونا المستجد، استعداد بلاده لتبادل الخبراء في مكافحة هذا الفيروس.

وقال: "إيران مستعدة لنقل تجاربها وإنجازاتها في هذا المجال إلى دولة عمان الصديقة والجارة، وإننا على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين سلطنة عمان وإيران، قال روحاني "إننا شهدنا في الأشهر الأخيرة زيادة في التجارة بين البلدين"، مؤكدا على تنمية وتعميق العلاقات الإيرانية العمانية في كافة المجالات.

وأضاف "نحن مهتمون بالاتفاقيات بين البلدين، بما في ذلك نقل الغاز الإيراني إلى عمان والاستثمار، وسيتم تنفيذ وتشغيل استثمارات سلطنة عمان في ميناء تشابهار الإيراني في أقرب وقت ممكن، مما سيفيد كلا من الحكومات والدولتين".

وفي معرض حديثه عن جهود حكومة عمان لتعاونها وإجراءاتها وجهودها فيما يتعلق بمبادرة خطة هرمز للسلام من قبل إيران، قال: "نحن على استعداد تام لهذه المبادرة وأي مبادرة أخرى توفر إدارة الأزمات في المنطقة للبلدان".

وزعم روحاني خلال المحادثة مع سلطان عمان أن بلاده تطالب بأن يبقى مضيق هرمز في سلام واستقرار وهدوء، مبينا إنه "في السنوات الأخيرة، حاولنا دائما منع الحرب وسفك الدماء في المنطقة ويجب علينا مواصلة العمل دعونا نواصل وقف الحرب في اليمن التي تسببت في الدمار والمجاعة".

من جهته، اعتبر سلطان عمان، هيثم بن طارق، العلاقات بين البلدين جيدة جدا وصادقة، مؤكدا أن "علاقاتنا تاريخية وأؤكد لكم أن هذه العلاقات ستستمر مثل عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد"، الذي توفي في مطلع يناير الماضي.

وأشار سلطان عمان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم"، إن تنفيذ الاتفاقية الإيرانية العمانية يصب في مصلحة الطرفين، مشددا على "ضرورة إبعاد المنطقة عن أي نوع من الحرب والأحداث المقلقة".