قرار بنشر أسماء مخالفي الحظر والحجر يضع الحكومة الكويتية بمرمى الانتقادات اللاذعة

واجه القرار الحكومي الجديد في الكويت، بتخويل جهات رسمية محددة بنشر أسماء مخالفي الحجر المنزلي وحظر التجول، عبر وسائل الإعلام، انتقادات لاذعة من حقوقيين وجدوا أن القرار مخالف للدستور الكويتي الذي تم إقراره عام 1962.

وتضمن القرار الحكومي الذي تم إصداره، مساء أمس الإثنين، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، "تكليف وزارتي الداخلية والإعلام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي وحظر التجول، ونشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي".

قرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة – كل فيما يخصه – تجاه مخالفي قراري (الحجر المنزلي أو حظر التجول)، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي. — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) April 20, 2020

وتفرض السلطات الكويتية المختصة الحجر المنزلي على جميع العائدين من الدول الأخرى، والذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية، وذلك لالتزام المنزل فترة محددة حتى يتم التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

إضافة إلى فرض حظر التجول الجزئي الذي بدأ منذ شهر آذار/ مارس الماضي، والذي سيتم تعديل ساعاته اعتبارا من أول رمضان ليصبح من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة.

ولم يمضِ قرار نشر أسماء المخالفين للحظر والحجر من دون تعقيبات قانونية من حقوقيين بارزين في البلد الخليجي الذي يمتهن شريحة واسعة من أبنائه مهنة المحاماة، ليشاركوا في التعليق على هذا القرار عقب تصدُر وسم #اسماء_المخالفين موقع "تويتر".

ووصف المحامي خالد السويفان، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، القرار الحكومي بـ "المعيب وغير الدستوري"، مبررا ذلك بقوله: "يبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع".

قرار مجلس الوزراء «بنشر أسماء» المخالفين لقرار الحجر المنزلي أو حظر التجوال عبر وسائل الاعلام .. قراراً معيب ومخالف للدستور .. ويبقى المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .. — خالد السويفان (@alsuwaifan) April 20, 2020

وحذَر المحامي السويفان من عواقب هذا القرار على الدولة، قائلا: "وهذا القرار سيعرض الدولة لقضايا التعويض في حال برأ القضاء من تم اتهامه والتشهير به".

إصدار بعض القرارات بحجه الحد من عدد المخالفين للحظر او الحجر لايعني إعطاء الحق باصدار قرارات تُخالف قواعد مشروعية العقوبة وكذلك تُخالف القواعد الدستوريه ، وهذا القرار سيعرض الدولة لقضايا التعويض في حال برأه القضاء من تم إتهامه والتشهير به . pic.twitter.com/tgVAqzK65M — خالد السويفان (@alsuwaifan) April 20, 2020

وبذات السياق، كتب المحامي فهد هلال البادي: "قرار مجلس الوزراء بنشر أسماء المخالفين لقرار الحجر أو عبر وسائل الإعلام يعتبر قرارا جانبه الصواب وهو قرار معيب ومخالف للدستور"، مضيفا: "النص الدستوري صريح بشأن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص".

#اسماء_المخالفين

قرار مجلس الوزراء بنشر أسماءالمخالفين لقرار الحجر أو عبر وسائل الاعلام يعتبر قراراً جانبه الصواب وهو قرار معيب ومخالفاً للدستور المتهم برئ حتى تثبت ادانته فكيف يعاقب قبل المحاكمه

النص الدستوري صريح بشأن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص pic.twitter.com/EEpYk5J1YU — المحامي فهد هلال البادي (@fahad1alhlal) April 20, 2020

ولم يقتصر الانتقاد على المحامين، بل دخل على ذات الخط نشطاء وجدوا أنه كان من الأفضل إصدار قرار لنشر أسماء تجار الإقامات، ومنهم الناشط مرزوق الخليفة الذي قال: "قرار الحكومة بإعلان أسماء مخترقي حظر التجول مخجل ومعيب إذ الأجدى بها إعلان أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بكارثة لا نزال نعيشها ولا نعرف حتى الآن أثرها".

قرار الحكومة بإعلان أسماء مخترقي حظر التجول مخجل ومعيب اذ الأجدى بها اعلان أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا بكارثة لانزال نعيشها ولانعرف حتى الآن آثرها ... هؤلاء هم الذين يجب أن يعرفهم الشعب والعالم لأنهم باختصار مجرمون ... أجرموا بحق البشر . #اسماء_المخالفين — مرزوق الخليفة (@MarzooQ_km) April 21, 2020

إلا أن هذا القرار لاقى تبريرا قانونيا عند حقوقيين آخرين، ومنهم المحامي بسام العسعوسي، الذي قال: "القانون أعطى وزير الصحة سلطة دخول المساكن واتخاذ القرار بالحجر الطبي للمصابين مما يترتب عليه حجز للحرية ولو بالقوة، بالرغم من خطورة ذلك فما بالنا بنشر الأسماء فقط والتي تعتبر أقل منزلة ومرتبة بالقياس من دخول المساكن وحجز الحرية والضبط باستعمال القوة".

القانون أعطى وزير الصحة سلطة دخول المساكن واتخاذ القرار بالحجر الطبي للمصابين مما يترتب عليه حجز للحرية ولو بالقوة ، بالرغم من خطورة ذلك فما بالنا بنشر الأسماء فقط والتي تعتبر أقل منزلة ومرتبة بالقياس من دخول المساكن وحجز الحرية والضبط باستعمال القوة. — بسام العسعوسي (@Bassam_Alasousi) April 20, 2020

وأشار العسعوسي إلى إحدى المواد القانونية للاستناد إليها، معلقا: "الفقرة ٦- من المادة ( ١٥) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية خولت وزير الصحة (اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها مناسبة) وبالتالي يصبح من حق وزير الصحة الطلب بنشر أسماء مخالفي الحظر استنادا لهذا القانون الذي خوله سلطات استثنائية".

الفقرة ٦- من المادة ( ١٥) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية خولت وزير الصحة (اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها مناسبة ) وبالتالي يصبح من حق وزير الصحة الطلب بنشر أسماء مخالفي الحظر استناداً لهذا القانون الذي خوله سلطات استثنائية. pic.twitter.com/68qV3mfRF5 — بسام العسعوسي (@Bassam_Alasousi) April 20, 2020

ورغم إعلان المحامي بشار النصار، معارضته للقرار الحكومي واعتباره مخالفا للدستور، إلا أنه وجد صياغة خاصة لنشر الأسماء ليجعلها دستورية، قائلا: "ممكن للحكومة نشر أسماء المخالفين لقانون الحظر وكذلك تجار الإقامة بالنص التالي: تم إلقاء القبض على فلان...الخ الاسم بتهمة مخالفة قرار الحظر الجزئي أو بتهمة الاتجار بالبشر وتمت إحالته للجهة المختصة بالتحقيق لتتخذ ما تراه من إجراءات هكذا لا مخالفة دستورية".

ممكن للحكومة نشر اسماء المخالفين لقانون الحظر وكذلك تجار الاقامة بالنص التالي:

تم القاء القبض على فلان...الخ الاسم بتهمة مخالفة قرار الحظر الجزئي او بتهمة الاتجار بالبشر وتمت احالته للجهة المختصة بالتحقيق لتتخذ ما تراه من إجراءات هكذا لا مخالفة دستورية.. — المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) April 20, 2020

ومنذ بدء إعلان فرض الحجر المنزلي وحظر التجول الجزئي، ضبطت السلطات الأمنية عددا من المواطنين والمقيمين في البلاد الذين خالفوا هذه القرارات، وباشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم؛ لردعهم عن المخالفة التي ينتج عنها خطر يهدد سلامة وصحة السكان.