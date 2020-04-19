سعود بن جاسم آل ثاني: قطر تلفق التهم لكل من يعارضها

قال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، إن قطر تلفق التهم لكل من يعارضها، ، وإن قضية الشيخ طلال آل ثاني "ملفقة".

وأضاف آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، بتصريح ادلى به إلى قناة "العربية"، أن ميراث الشيخ طلال في قطر يسدد المبالغ المزعومة وأكثر، لافتا إلى المخاوف على صحة الشيخ طلال "كبيرة".

وأكد أنه سبق قابل رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع حرم الشيخ طلال آل ثاني القابع في أحد سجون قطر لمساعدتهم في التواصل مع الشيخ طلال بعد أن منعتهم الحكومة القطرية من ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، أن وضع زوجها الصحي خطير ويتدهور، وأنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه.

وقالت إن "مقربين من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتي لقطر"، مشيرة إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.

وأكدت أن السلطات القطرية لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال المعتقل منذ 7 سنوات، ورفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة "عادلة"، بحد تعبيرها.

وفي بيان سابق، ناشدت أسماء أريان مفوضية حقوق الإنسان الأممية التدخل بشأن زوجها المعتقل، كما ناشدت الجهات الدولية الضغط على قطر، من أجل إجراء محاكمة عادلة وشفافة للشيخ طلال آل ثاني.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، طالبت أسماء، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن "السيئة" على حد تعبيرها.

وقالت حينها إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر، مؤكدة أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم القبض عليهم بطرق غير قانونية، وأن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب، على حد قولها.

وحكمت قطر على الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، "تعسفياً"، بحسب زوجته، بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله إثر خداعه واستدراجه للعودة إلى الدوحة بدعوى تسليمه ميراث والده.