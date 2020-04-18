زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل بقطر تناشد: زوجي يتعرض للتعذيب والإذلال (فيديو)

ناشدت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في قطر، من أجل الإفراج عن زوجها، بعد تدهور وضعه الصحي، كما أكدت تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجنه.

وقالت زوجة آل ثاني، في مقطع فيديو مصور بثته اليوم السبت، إن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل مع زوجها المعتقل.

وأوضحت أن الشيخ طلال آل ثاني "عضو كبير بالعائلة الحاكمة، وحفيد مؤسس دولة قطر".

وأكدت أن زوجها "مسجون في ظروف قاسية، مع انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية"، مشيرة إلى أن "المعاملة السيئة التي تعرض لها وضعت صحته وحياته في خطر شديد".

زوجة الشيخ #طلال_آل_ثاني المعتقل بـ #قطر تناشد: زوجي يتعرض للتعذيب وحياته في خطر#إرم_نيوز #qatar pic.twitter.com/hKoGhLgYyR — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 18, 2020

وتابعت في مناشدتها إن "تعذيب زوجها بهذا الشكل والإساءة القاسية.. تستهدف عمدًا إذلاله وعقابه على تمسكه بالمطالبة بالميراث ضد أعضاء آخرين في العائلة الحاكمة".

وأكدت أن السلطات في قطر لم توجه لزوجها المعتقل منذ 7 سنوات، أي اتهامات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة "عادلة".

وقالت إنها ناشدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية التدخل بشأن زوجي المعتقل.

وكانت السلطات القطرية حكمت على الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، "تعسفياً" بحسب زوجته، بالسجن لمدة 25 عاماً، وذلك بعدما استدراجه للعودة إلى الدوحة بدعوى تسليمه ميراث والده.