الكويت.. إحالة مواطنة إلى النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة "الاستقواء بالخارج"

أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، مواطنة إلى النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة "الاستقواء بالخارج وطلب جيوش خارجية لحماية البلاد من الداخل".

وأوضحت صحيفة "الراي" الكويتية أن "إحالة المواطنة وهي متجنسة تم بعد تقديم بلاغ ضدها بتهمة زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج".

ولم تذكر الصحيفة المحلية تفاصيل إضافية حول المواطنة المتهمة، في الوقت الذي بيَن فيه نشطاء أن المقصودة هي سيدة الأعمال داليا بدران التي أثارت مؤخراً استياء الكويتيين بسبب تصريحات منسوبة إليها اعتُبرت "مثيرة للفتنة".

وفي حين لا يمكن لموقع "إرم نيوز" التأكد من صحة الاسم المتداول عبر مواقع التواصل، فقد أعاد بعض النشطاء تداول خبر صحيفة "الراي" مرفقاً باسم سيدة الأعمال داليا بدران وهي مواطنة كويتية من أصول مصرية.

وكان الناشط السياسي خالد العوضي من ضمن الذين أكدوا أن المتهمة هي سيدة الأعمال داليا، حيث وجه عبارة ثناء على المحامية دلال الملا التي سبق وأن تقدمت بشكوى ضد داليا على خلفية تغريدات منسوبة للأخيرة تم وصفها بـ"المثيرة للفتنة والفوضى".

وأثارت التغريدات المنسوبة إلى داليا في الأيام القليلة الماضية جدلاً بين النشطاء الذين طالبوا بمحاسبتها وسحب الجنسية منها، بالرغم من تداول بيان اعتذار منسوب إليها ذكرت فيه أنها "أساءت التعبير وأن هناك من أساء الفهم"، مبينة أن "سحب الجنسية منها لن ينال من ولائها وعشقها للكويت".

وأنشأت داليا بدران عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل لتعتبر أول كويتية تنشئ مصنعا متخصصا باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة، وسبق أن حصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الوطنية، فضلاً عن اختيارها سفيرة للتسامح والسلام لثلاث سنوات على التوالي من قبل منظمة السلام والتسامح.