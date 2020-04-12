الإمارات تدرس معاقبة بلدان تخلت عن رعايها في الدولة

أعلنت الإمارات، أنها تدرس اتخاذات إجراءات ضد بلدان تخلت عن رعاياها في الدولة، والراغبين في العودة إلى وطنهم، جراء الظروف الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين قوله، إن "الوزارة تدرس خيارات عدة، تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل، أو الخروج في إجازة مبكرة".

وأوضح المصدر، أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة، الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح المصدر " أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليًا، إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلًا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام " الكوتا " في عمليات الاستقدام.

وأكد المصدر ،ضرورة أنْ تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى سبيل المثال، سجل عشرات آلاف الباكستانيين والهنود رغبتهم في العودة، لكن بلادهم واجهتهم بالتجاهل، سعيًا منها لإلقاء عبء رعايتهم على دولة الإمارات، عكس الدول الأوروبية التي سارعت إلى إجلاء مواطنيها العالقين في الدولة.