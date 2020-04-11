ما مصير مليون هندي في الكويت بعد تصدرهم إصابات ”كورونا“؟

تصدر الهنود عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، وهو ما أثار تساؤلات حول طريقة التعامل مع الجالية الأكبر بين الأجانب في البلد الخليجي، في وقت يتزايد الحديث بشأن عدم التزامهم بالإجراءات الرسمية، للحد من انتشار الفيروس.

وبلغت إصابات الجالية الهندية 634 حالة من أصل 1154 إصابة، لتصبح بذلك محور حديث الكويتيين الذين بادروا بوضع السيناريوهات اللازمة لحل التكدس الهندي الذي اعتبروه ”قنبلة موقوتة“ تهدد الصحة العامة في الكويت، التي يتجاوز عدد سكانها أربعة ملايين و700 ألف نسمة.

ويرى الكويتيون أن ظهور هذه الإصابات الكبيرة بين أبناء الجالية الهندية، معظمها حالات قيد التقصي الوبائي، يستوجب تدخلا رسميا سريعا قبل أن ينتشر المرض بشكل كبير في البلاد، ويخرج عن السيطرة.

ويعتقد الناشط أحمد بودستور أن الحل للتخلص من خطورة تزايد الإصابات بين أبناء هذه الجالية التي يقارب عددها مليون شخص، هو ترحيل نصفهم أي نحو 500 ألف هندي.

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت وصل حتي اليوم إلي 1154 من كل الجنسيات ولكن الملفت أن عدد المصابين من الجنسية الهندية 634 ويمثل هذا الرقم أكثر من النصف وهذا يعني أن الجالية الهندية يجب إعادة النظر في عددها الذي وصل إلي مليون مما يشكل خطورة ولابد من ترحيل النصف !!!. — أحمد بودستور (@Ahmadbudastour) April 11, 2020

وتبنى الناشط إبراهيم العنزي ذات التوجه بترحيل الجالية الهندية، مقترحا ترحيلهم بحرا نحو الهند، حيث تستغرق الرحلة مدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس.

اكبر عدد من المخالطين هم الجالية الهندية.. اليوم عددهم وصل 101 حالة.. يعني لو الحكومة تحطهم في سفينة وتوديهم لديرتهم.. راح تكون مدة الرحلة كافية لفترة حضانة الفايروس 14 يوم.. ومنها يخف عدد الاصابات في الكويت..!!#كورونا_الكويت pic.twitter.com/pSLtblGjSa — Ebrahim Al Enezi (@1_EbrahimEnezi) April 11, 2020

وكان للإعلامية والكاتبة فجر السعيد رأي آخر، وهو فرض الحظر الكلي في البلاد بعد الزيادات الكبيرة بالإصابات بين الوافدين، وخصوصاً الجالية الهندية.

#حظر_التجول ترند في #تويتر … شناطره الحكومة .. بعد الزيادات الكبيرة في الإصابات بالذات عند الجاليه الهنديه الأكبر عدداً في #الكويت ..#حظر_التجول_بالكويت pic.twitter.com/Owqd0rIgm2 — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) April 11, 2020

وسبق أن فرضت السلطات الصحية والأمنية طوقا أمنيا على منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ اللتين تتركز فيهما العمالة الآسيوية، وجرى عزلهم عقب تزايد الإصابات مجهولة المصدر بينهم، وعدم التزام بعضهم بالتباعد الاجتماعي والاختلاط فيما بينهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية المفروضة عليهم لتدني المستوى الاقتصادي لديهم.

وسبق أن طرح اللواء المتقاعد حمد السريع حلولاً مقاربة لغيره من النشطاء فيما يتعلق بالجالية الهندية، حين قال إن الحل الأول هو ”نقلهم إلى معسكر الأمم المتحدة الموجود في منطقة أم قصر الكويتية، والحل الثاني استئجار باخرة ونقل الهنود إلى بلدهم“.

من وجهة نظري هناك خيارين أمام الحكومة الكويتيه بعد أن نشرت تقارير تشير الي ان الجاليه الهنديه التي هي أكبر جاليه بالاعداد وأكثر المصابين بفيروس كرورنا بينهم ودولتهم لا ترغب باستقبالهم. أما بنقلهم الي معسكر الأمم المتحدة الموجود بمنطقه ام قصر الكويتيه-1-يتبع. pic.twitter.com/dBkBD11vZm — حمد السريع (@bomshary871) April 9, 2020

وألقت الأكاديمية شيخة الجاسم باللوم على المسؤولين في بلادها لتفشي فيروس كورونا بين الجالية الهندية؛ بسبب إهمالهم بعض المناطق التي يقطنها الوافدون من حيث النظافة والرقابة، موثقة حديثها ببعض الصور من منطقة جليب الشيوخ والتي أظهرت سوء الخدمات الأساسية هناك.