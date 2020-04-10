محمد بن راشد: السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام فيروس كورونا

قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن فيروس كورونا جعل السياسة والاقتصاد يتقزمان أمامه وجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الجمعة: ”بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان ؟ واكتشفنا في زمن الكورونا ..أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ..وتقودهما مرغمين حيث تريد..وأن السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!“.

بقي العالم لسنوات يتجادل..من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان ؟ واكتشفنا في زمن الكورونا ..أن الحصان وعربته تحملهما الصحة ..وتقودهما مرغمين حيث تريد..وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..! — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2020

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ إجراءات صارمة في سياق مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها منع التجول الكلي في بعض المناطق، والجزئي في مناطق أخرى.

وأعلنت الإمارات أمس الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين، اكتشف خلالهما 331 إصابة، وبذلك يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 2990 حالة.