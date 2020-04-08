 سلطان عمان يصدر عفوا عن سجناء بينهم 336 أجنبيا – إرم نيوز‬‎

سلطان عمان يصدر عفوا عن سجناء بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن سجناء بينهم 336 أجنبيا

المصدر: إرم نيوز

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، عفوا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وقالت شرطة سلطنة عمان إن الذين شملهم العفو بلغ عددهم 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا.

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