سلطان عمان يصدر عفوا عن سجناء بينهم 336 أجنبيا

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أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، عفوا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وقالت شرطة سلطنة عمان إن الذين شملهم العفو بلغ عددهم 599 نزيلا، منهم 336 نزيلا أجنبيا.