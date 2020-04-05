قرقاش: دول تدير أزمة ”كورونا“ بمنطق الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، دولا لم يسمها صراحة، بعد استيلائها على شحنات الدعم الطبي لمساعدة الدول المتضررة جراء وباء كورونا العالمي.

وكتب قرقاش عبر صفحته على توتير ”بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة“.

بعض الدول، للأسف، تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب وتستولي على شحنات الدعم الطبي ناظرة إلى مصلحتها الضيقة. أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 5, 2020

وقال في تغريدته“ أما الإمارات فهي ضمن الدول التي تقارب الأزمة بمنطق التضامن الإنساني، والمشترك الذي يحمينا ويحصّننا. تدعم وتساند دون تمييز أو تفرقة“.

وكانت تقارير عالمية كشفت في الأيام الأخيرة، أن دولا عدة عمدت إلى مصادرة شحنات لوازم طبية موجهة لدول أكثر تضررا من كوفيد 19.

واتُهمت الولايات المتحدة بتحويل مسار شحنة من الأقنعة الموجهة للشرطة الألمانية، وشرائها لوازم طبية بأسعار أعلى لقطع الطريق على دول أخرى في السوق العالمية للحصول على معدات الحماية من الفيروسات التاجية، وفقا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية.

كما أعلن جان روتنر رئيس منطقة جراند ايست الفرنسية التي تأثرت كثيرا بوباء كوفيد-19 أن أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

كما اتهمت شركة ”مولنليك“ الطبية السويدية، السلطات الفرنسية بمصادرة ملايين الأقنعة الواقية والقفازات الطبية، التي استوردتها من الصين لصالح إيطاليا وإسبانيا، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء في البلدان الثلاث.

وكانت التشيك صادرت شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسب ما قالت السلطات التي حاولت تدارك الأمر.

وأفادت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، بأن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا إن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا.

وأضافت أن الحكومة التركية فرضت قيودا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها، بدافع قلقهم بشكل رئيس من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.

وتعد هذه الشحنة ثمينة، لأنها تحتوي على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس (كورونا المستجد) وهي أجهزة خاصة بوحدات العناية المركزة، وفق وسائل إعلام إسبانية.

واحتجزت الجمارك التركية الشحنة بعد إيقاف الطائرة القادمة من الصين، واستولت على أجهزة التنفس التي تحتاجها إسبانيا بشكل عاجل.