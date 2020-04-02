الإمارات تمدد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة لأسبوعين

قررت دولة الإمارات، يوم الخميس، تمديد ”تعليق“ دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين إضافيين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، فإن قرار الدولة بتمديد التعليق قابل للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“ وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة ”تواجدي للمقيمين“ على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

من جهة أخرى أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم السماح مؤقتا لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين و الزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنه ”يتوجب على المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص“.