أمير الكويت يعفو عن محمد الهاجري المتهم بالإساءة للسعودية

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفوا خاصا عن الناشط محمد خالد الهاجري، المتهم بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي يوليو الماضي قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المحامي حجاب محمد الهاجري نجل الناشط المعفي عنه، في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أنه تم إصدار عفو خاص عن والده، شاكرا أمير الكويت، قبل أن يقوم لاحقا بحذف التغريدة.

حجاب الهاجري بعد العفو الاميري عن والده #محمد_الهاجري :

عسى عمرك طويل ياسور الكويت ووالد الجميع وتاج الراس pic.twitter.com/k4cfNuwfTU — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 2, 2020

وأكدت عدة حسابات إخبارية في البلاد، من بينها حساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، إصدار العفو عن الناشط محمد الهاجري .