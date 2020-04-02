 أمير الكويت يعفو عن محمد الهاجري المتهم بالإساءة للسعودية – إرم نيوز‬‎

أمير الكويت يعفو عن محمد الهاجري المتهم بالإساءة للسعودية

أمير الكويت يعفو عن محمد الهاجري المتهم بالإساءة للسعودية

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفوا خاصا عن الناشط محمد خالد الهاجري، المتهم بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وفي يوليو الماضي قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن الناشط محمد خالد الهاجري ثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المحامي حجاب محمد الهاجري نجل الناشط المعفي عنه، في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أنه تم إصدار عفو خاص عن والده، شاكرا أمير الكويت، قبل أن يقوم لاحقا بحذف التغريدة.

 

وأكدت عدة حسابات إخبارية في البلاد، من بينها حساب (أمن ومحاكم) المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، إصدار العفو عن الناشط محمد الهاجري .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمير الكويت
السعودية
الكويت
تاغ
قطر
تاريخ النشر
تاريخ التحديث