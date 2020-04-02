الكويت تقترح على دول الخليج إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة‎

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قالت الكويت، اليوم الخميس، إنها تقترح إنشاء ”شبكة أمن غذائي“ موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول. وذكرت وزارة التجارة الكويتية، في بيان، أن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم اليوم عبر ”الاتصال المرئي“ وناقش الآثار…