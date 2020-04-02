”كورونا“ يعيد مدانين اثنين بقضية التستر على خلية العبدلي إلى الكويت

عاد اثنان من المدانين بقضية التستر على خلية العبدلي الشهيرة في الكويت، إلى البلاد قادمين من إيران على متن إحدى طائرات إجلاء الكويتيين الذين عادوا إلى البلاد إثر انتشار فيروس ”كورونا“ في إيران.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة ”الراي“ الكويتية، ”أن المدانين -وهما مواطنان- عادا طوعا من إيران وتم نقلهما إلى الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الكويتية على العائدين من كافة الدول للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا“.

وأوضحت المصادر ”أنه تم وضع حراسة مشددة على المواطنين الصادرة بحقهما أحكام قضائية نهائية في قضية التستر على خلية العبدلي، وسيتم نقلهما بعد إنهاء فترة الحجر والتأكد من سلامتهما إلى السجن المركزي لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما“.

وقضت محكمة الجنايات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بحبس المتهمين بالتستر على مداني خلية العبدلي غيابيًا لأنهم تخلفوا عن حضور الجلسة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016، مجموعة عرفت بـ ”خلية العبدلي“ تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد، بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“.