معمر الإرياني: قطر تتماهى مع المشروع الإيراني في اليمن

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، قطر وقناة ”الجزيرة“، إلى ”مراجعة سياستهما، والنأي بنفسيهما عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي إيران“.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات له على موقع ”تويتر“، إن موقف قطر وقناة ”الجزيرة“، أصبح ”واضح التماهي مع المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والإعلامي“.

وأضاف:“يخطئ إخواننا في قطر إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والإنسانية، الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات والمقامرات“.

ويتهم الكثير من اليمنيين، تغطيات قناة ”الجزيرة“ القطرية، للأحداث اليمنية، بالانحياز الواضح لميليشيات الحوثيين، وتوفير منصة إعلامية لهم، نكاية في المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.