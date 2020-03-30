 سلطنة عمان تعلق على إطلاق صواريخ باليستية على السعودية – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان تعلق على إطلاق صواريخ باليستية على السعودية

سلطنة عمان تعلق على إطلاق صواريخ باليستية على السعودية

المصدر: فريق التحرير

علقت سلطنة عمان اليوم الاثنين، على إطلاق الحوثيين صورايخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية، معبرة عن أسفها للتطورات الأخيرة.

وقال بيان نشرته الخارجية العمانية إن ”السلطنة تتابع  باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة“.

وأضاف البيان: ”إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

 وتصدت الدفاعات الجوية للمملكة اليوم لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في سماء نجران جنوب السعودية، وذلك بعد يومين من إطلاق صورايخ ممثالة على الرياض ونجران.

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