قرقاش: الحوثي يبحث باستهدافه السعودية عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية مواجهة كورونا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، إن تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية ”منطق من يسعى إلى استمرار الحرب“.

وأضاف قرقاش في تغريدة على ”تويتر“، أن ”تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة كورونا“.

وتابع: ”الحوثي وفي كل اختبار لا يستطيع أن يتجاوز كونه مليشيا إرهابية متمردة، أداة في يد نظام خارجي ضد اليمنيين“.

تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة كورونا.

الحوثي وفي كل اختبار لا يستطيع أن يتجاوز كونه ميليشيا إرهابية متمردة، أداة في يد نظام خارجي ضد اليمنيين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 29, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله يوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين ليل السبت أطلقتهما الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان جنوب المملكة، مستهدفة المدنيين، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا على أحياء سكنية في المدينتين.