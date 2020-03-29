البحرين ترد على اتهام قطر لها بالتخلي عن مواطنين ”عالقين“ في الدوحة

استنكرت المنامة بيانا قطريا حول وجود مواطنين بحرينيين عالقين في مطار حمد بالدوحة، بعد أن قدموا من إيران، حيث يتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على نطاق واسع.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن 31 مواطنا بحرينيا وصلوا في الـ27 مارس الجاري إلى مطار حمد الدولي، على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران، وأن المنامة رفضت تسهيل عودتهم إلى بلادهم.

وأدان خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية السابق، ومستشار العاهل البحريني، اليوم الاثنين، البيان القطري معتبرا أنه ”يستوجب موقفا دوليا واضحا“.

وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بتويتر: ”ما قامت به قطر شيء مستنكر و يستوجب موقفا دوليا واضحا منه. والأحرى بها أن تتوقف عن استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة الكورونا في خططها ومؤامراتها المستمرة على الدول والشعوب“.

وأوضح أن ”توجيهات عاهل البلاد واضحة بالعمل بكل سرعة وبحسب خطة مبرمجة تضمن معايير السلامة الصحية لإعادة كل مواطن بحريني عالق في الخارج إلى وطنه وتوفير العلاج له وإعادته الى أهله سالما آمنا“.

5. ما قامت به قطر شيئ مستنكر و يستوجب موقف دولي واضح منه . و الأحرى بها ان تتوقف عن استخدام مسألة إنسانية مثل جائحة الكورونا في خططها و مؤامراتها المستمرة على الدول و الشعوب — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) March 28, 2020

وكان مركز الاتصال الوطني في البحرين قد رد على البيان القطري بالقول إن ”المملكة ومنذ انتشار كورونا بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة، وبالأخص الموجودين في إيران، وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية“.

وأضاف المركز في بيان له أن ”على السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية“.

وتابع البيان: ”يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي“.

وأشار البيان إلى أنه ”تم ترتيب رحلة طيران يوم غد تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن في الدوحة“.