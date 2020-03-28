قرقاش: اتصال بن زايد خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات الضيقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، إن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، يأتي في إطار تعزيز الدور العربي في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، إن ”الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه“.

وأكد أن ”البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة“.

الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 27, 2020

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، أنه بحث هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“ بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا“.