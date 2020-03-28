 قرقاش: اتصال بن زايد خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات الضيقة – إرم نيوز‬‎

قرقاش: اتصال بن زايد خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات الضيقة

قرقاش: اتصال بن زايد خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات الضيقة

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، إن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالرئيس السوري، بشار الأسد، أمس،  يأتي في إطار تعزيز الدور العربي في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، إن ”الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه“.

وأكد أن ”البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة“.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، أنه بحث هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا“. 
وأضاف:“أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة“.

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