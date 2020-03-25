الإمارات.. إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك ليلا لمدة ثلاثة أيام بغرض التعقيم

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق وسائل النقل العام وتقييد التحرك من الساعة الثامنة مساء يوم 26 مارس إلى السادسة صباحا يوم 29 مارس لتعقيم المنشآت.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن ”وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية قررت إطلاق ”برنامج التعقيم الوطني“ لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م“.

وأوضحت أنه ”سيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو“.

وأهابت وزارتا الصحة والداخلية في الإمارات بالجمهور ”البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة و قطاع الاتصالات و قطاع الصحة و قطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري و قطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات و القطاع المالي والمصرفي و قطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية“.