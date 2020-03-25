السعودية مريم المطيري تثير إعجاب مواطنيها وتحظى بإشادة رسمية.. تعرف على مبادرتها

أثارت سيدة الأعمال السعودية مريم الحمد المطيري، اليوم الأربعاء، إعجاب الآلاف من مواطنيها، وحظيت بإشادة رسمية بعد أن أطلقت مبادرة مجانية تستهدف مساندة جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأطلقت المطيري، وهي عضو لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة التجارية، مبادرة تقوم على توزيع معقمات وكفوف وقاية وكمامات بشكل مجاني على رجال الأمن المنتشرين في الطرقات؛ بهدف حمايتهم من انتقال العدوى إليهم.

كما خصصت سيارات شركة نقل ركاب مملوكة لها؛ كي توصل طلبات الزبائن من الصيدليات في مدينة عنيزة بشكل مجاني؛ بهدف دعم جهود الرياض التي فرضت حظر تجول جزئي في عموم البلاد، وتحث السكان على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

وكشف عبدالرحمن المطيري، وهو ناشط سعودي يقدم على الدوام مبادرات إيجابية محلية عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مبادرة مواطنته مريم، قبل أن تنهال الإشادات عليها من مختلف مناطق المملكة.

#بنت_الرجال_مريم_المطيري

ماودي أقول بيض الله وجه الأزمات

اللي عرفتنا عليك يامريم

لكن اشهد بالله فعلك مب هين

ورساله لكل التجار وان شاءالله مثلك كثير

أخيراً#ليت_الكل_مريم_المطيري

pic.twitter.com/G7C2ImExRn — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) March 25, 2020

وقالت سيدة الأعمال مريم الحمد إن أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، اتصل بها عقب تداول مقطع الفيديو الذي يوثق مبادرتها المجانية، وأشاد بما قامت به.

وكتبت المطيري عبر تويتر: ”شرفني قبل قليل اتصال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم حفظه الله وسعدت جداً بمقولته ( أنتِ كحيلة من كحيلات الوطن ) وإشادته ومتابعته كل ما هو جديد في المنطقة، وحرصه على دعم شباب الوطن ومبادراتهم“.

شرفني قبل قليل إتصال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل امير منطقة القصيم حفظه الله وسعدت جداً بمقولته ( انتِ كحيلة من كحيلات الوطن )

واشادته ومتابعته كل ماهو جديد بالمنطقة وحرصه على دعم شباب الوطن ومبادراتهم ????????????#بنت_الرجال_مريم_المطيري — مريم الحمد (@maryam039) March 25, 2020

كما قال عبدالرحمن المطيري الذي وثق تفاصيل مبادرة سيدة الأعمال، التي تضمنت تخصيص صالة لصالح وزارة الصحة لاستخدامها في العزل الصحي، إن الأمير فيصل اتصل به أيضاً، وأشاد بتوثيقه لمبادرة ابنة مدينة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم.

شرفني اتصال سمو أمير القصيم : فيصل بن مشعل قبل قليل

أسعدني بمتابعته وإشادته بما قدمت

ومن اتصاله استشعرت الوفاء المتبادل بين الشعب والحكومة فـ #بنت_الرجال_مريم_المطيري كرمها أمير المنطقة كشابه عصاميه واليوم ترد الوفاء لأهل القصيم وطن عظيم ???????????? pic.twitter.com/fdm5gZ2uuy — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) March 25, 2020

وحث كثير من المغردين السعوديين في الوسم ”#بنت_الرجال_مريم_المطيري“، رجال وسيدات الأعمال في البلاد على تقديم مبادرات مماثلة تساهم في دعم جهود المملكة لمواجهة المرض الجديد.

#الامر_الملكي#البنوك_السعودية

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#بنت_الرجال_مريم_المطيري والله شي مشرف ياطيبها صدق ، اللي مثلها بيعرضها ربي بكل ريال مجاني بخير ،

ليت التجار يسون مثلها ويعرفون قيمة التكاتف والفلوس ببتعوض اما الطمع بيعدم كل مالهم pic.twitter.com/tlKNuwPqBq — ﮼علي﮼العنزي (@al96588583) March 25, 2020

ماشاءالله كفو وبنت رجال وماهي غريبه على هالقبيله اهل كرم وفزعه #بنت_الرجال_مريم_المطيري pic.twitter.com/gUQjCI6nfg — meshal ???? (@sasss1211) March 25, 2020

وقدم عدد من رجال وسيدات الأعمال في السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية، عدداً من المبادرات التي تستهدف دعم جهود الحكومة الرسمية بالفعل، مثل تخصيص أبنية كاملة لصالح وزارة الصحة كي تستخدمها في العزل الصحي، أو تأجيل مستحقات إيجار المنازل بعد أن توقف كثير من السعوديين والوافدين الأجانب عن العمل، بجانب توزيع سلال غذائية على المحتاجين.

انشهد انها بنت الرجال وبنت الوطن

بارك الله فيها ونِعم المرأة ..

الله اجزها واخلف عليها ..ادمعت عيني ????????

pic.twitter.com/mgChAffVzX #بنت_الرجال_مريم_المطيري — #بشرى_السعاده ???? (@boshra_qaesi1) March 25, 2020

الله يجود عليك ويكثّر خيرك يا مريم ..

ياليت البنوك وشركات الاتصالات والمستشفيات الخاصة تحذو حذو مريم .

هذه القطاعات إن لم يكن لها مساهمة ووقفة صادقة في مثل هذه الظروف وكجزء من رد الجميل لهذا الوطن والمواطنين فمتى تساهم..؟!!!!

#بنت_الرجال_مريم_المطيري pic.twitter.com/l7NXlv3Dpp — محمد السياط (@Malsiyat) March 25, 2020

وسجلت السعودية 900 إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى يوم الأربعاء، تعافى 29 منهم من الفيروس وتم تسجيل وفاتين بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصة لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام، وتعليق العمرة وإغلاق المساجد، وتعليق الطيران وإجراءات عديدة أخرى كان آخرها فرض حظر تجول ليلي.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد، منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من 380 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن نحو مئة ألف وتوفي أكثر من 16 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة، وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.