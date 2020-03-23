مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا في سكن أمير البلاد (فيديو)

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاستثنائي، اليوم الإثنين، في دار سلوى؛ السكن الخاص بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي ترأس هذا الاجتماع الخاص بمتابعة أزمة فيروس ”كورونا“ في البلاد والاستعدادات الرسمية للسيطرة عليه.

وجرى الإعلان مسبقاً عن الاجتماع الاستثنائي منذ يوم أمس الأحد، حيث أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إليه، مبيناً بأنه تم توجيه دعوة له لحضور هذا الاجتماع في ظل الظروف الراهنة، حيث ستنتج عن الاجتماع قرارات هامة دون التطرق إلى مكان عقده.

وعقب اجتماع الوزراء اختار الشيخ صباح توضيح السبب حول اختيار سكنه مكاناً لعقد الاجتماع ”بأن ذلك تم بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء؛ خوفاً على الأمير وحفاظاً على صحته في ظل الظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا“.

وترأس الشيخ صباح الاجتماع الوزاري وذلك عقب يوم من إلقائه كلمة للحديث عن الظروف الراهنة في البلاد، ومطالبته الجميع بالتعاون حتى انتهاء هذه الأزمة التي ألمت بمعظم دول العالم.