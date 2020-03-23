تجديد سجن مصري متهم باختراق وكالة الأنباء الكويتية

قرر قاضي التجديد في إحدى محاكم الكويت، الإثنين، استمرار سجن وافد مصري متهم باختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مطلع العام الجاري، حيث تم ضبطه لاحقا والتحقيق معه في القضية التي أثارت آنذاك استياء واسعا في الشارع الكويتي.

وبحسب الموقع الأمني ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل آخر الأحكام القضائية بمحاكم الكويت، فإنه ”تقرر استمرار سجن الوافد الذي سبق وأن اتُهم باختراق موقع كونا ونشر أخبار كاذبة عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت“.

وجاء اختراق حساب ”كونا“ آنذاك تزامنا مع حالة التوتر التي شهدتها المنطقة إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، بضربة أمريكية، ومهاجمة إيران عدة قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

وأحال جهاز أمن الدولة قبل أكثر من شهر الوافد المصري إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد الاشتباه به في حادثة الاختراق، إلا أنه تعرَض لوعكة صحية أثناء التحقيق نُقل بعدها إلى المستشفى للعلاج وسط حراسة مشددة.

وكانت وكالة ”كونا“ قد نشرت في الـ 8 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تغريدات منسوبة لوزير الدفاع الشيخ أحمد منصورتحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.