الكويت تفرض حظرًا للتجول وتمدد تعلیق عمل المؤسسات أسبوعین

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ مساء السبت، إن مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر تجول من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا، إضافة إلى تمديد تعلیق العمل في كافة المؤسسات الحكومية أسبوعین، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

وقال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبار من یوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا یومیا حتى إشعار آخر، إضافة إلى تمديد تعلیق العمل في كافة المؤسسات الحكومية أسبوعین.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انتھاء جلسة استثنائیة لمجلس الوزراء في قصر السیف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقاریر الجھات ذات الصلة بمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).

وأوضح أن القرار جاء بسبب بعض مظاھر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة لمواجھة انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.