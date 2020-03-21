الإمارات تطلق خدمة جديدة لإعادة المقيمين العالقين خارج البلد

استحدثت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، خدمة جديدة لتسهيل عودة المقيمين الذين يحملون إقامات سارية، متواجدين خارج البلد.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار سابق بتعليق دولة الإمارات العربية المتحدة دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، بدءًا من الخميس الماضي لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن الخدمة التي تأتي بعنوان ”تواجدي للمقيمين“ مخصصة لمن لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج البلاد.

وأضافت أن ”الخدمة تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة“.

ودعت الوزارة إلى التسجيل في الخدمة عبر الصفحة المخصصة لذلك على موقعها، والتي تساعد في سهولة تواصلها مع المسجلين في الخدمة.