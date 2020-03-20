الإمارات تعلن عن حالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالتين ”أحدهما من الجنسية العربية قادمًا من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عامًا وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.. والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عامًا وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي“.

وأشارت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، إلى أن ”كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة. وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة“.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس الخميس تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 5 حالات لمصابين سابقين، ليصل عدد الحالات التي تم تشخيصها 140 حالة.