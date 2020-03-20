الإمارات تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بسبب كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها اعتبارا من منتصف الليلة، في سياق إجراءاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أصدرت بيانًا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة، قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19 ”.

#عاجل_وام |#وزارة_الخارجية : تعليق دخول مواطني دول #مجلس_التعاون_الخليجي إلى الدولة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداء من بعد منتصف ليل اليوم. https://t.co/77R9bv78nz pic.twitter.com/FYs5NHrBLw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 20, 2020

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إنه ”يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الإمارات بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول، بالإضافة إلى الالتزام بالحجرالمنزلي لمدة 14 يومًا على من لديه منزل في الدولة، ومن لا يملك منزلا في الدولة فسيكون في حجر صحي لمدة 14 يومًا أيضًا وفق ما تقرره السلطات المختصة“.

وسجلت الإمارات أمس الخميس 27 حالة جديدة مصابة بكورونا، بينما أعلنت شفاء 5 حالات لثلاثة مواطنين، إضافة إلى حالتين: سورية وسريلانكية.