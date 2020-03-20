قطر تلغي ”جزئيا“ قيود مغادرة العمالة الأجنبية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن إلغاء جزئي لشروط الحصول على تصريح للعاملين المغتربين لمغادرة البلاد.

وتبدو هذه الإجراءات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا، حيث تتصدر قطر قائمة عدد الإصابات بالفيروس في دول الخليج، مسجلة 460 إصابة.

ونقلت ”رويترز“ عن بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية لؤلؤة الخاطر قولها إن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.

وذكر البيان أن القرار الذي بدأ تنفيذه أمس الخميس يستثني 5% من الموظفين بهذه القطاعات.

وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب لكن الإجراء لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.