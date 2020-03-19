الإمارات تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و5 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 5 حالات لمصابين سابقين.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم بالعاصمة أبوظبي، ذكرت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أنه تم رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وتعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت أنه ”تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 140 حالة حتى الآن، سجلت حالتان حرجتان فقط ”.

كما أعلنت الوزارة خلال الإحاطة، عن شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت 3 حالات من الإمارات، وحالة من كل من سوريا وسيريلانكا/، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31 حالة في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.