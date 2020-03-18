سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 39.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة تمثلت في حالتين لمواطنين على ارتباط بالسفر إلى إسبانيا، وحالتين لمواطنين على ارتباط بالسفر إلى دولة خليجية، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى إيران.

وأوضح البيان أن حالتين تتلقيان العلاج داخل المستشفى، بينما بقية الحالات مستقرة وتخضع للعزل.

وأشارت الصحة العمانية إلى أن الحالات الـ39 المسجلة في السلطنة منها 37 حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه يجري التقصي الوبائي عن حالتين. كما جددت الوزارة تأكيدها على أن 13 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، دعت سلطنة عمان السياح الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم بسبب التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

وقالت وزارة السياحة العمانية:“إن على شركات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية تقديم النصح والإرشاد إلى الأفواج السياحية لمغادرة السلطنة“.