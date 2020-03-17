 البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر – إرم نيوز‬‎

البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر

البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة المالية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
البحرين
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث