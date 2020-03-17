أعلنت وزارة المالية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل.
البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر
المصدر: رويترز
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أعلنت وزارة المالية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل.
المصدر: رويترز
أعلنت وزارة المالية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل.