البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات 3 أشهر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وزارة المالية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل.