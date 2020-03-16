الإمارات تدعو مواطنيها للعودة إلى البلاد

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، الاثنين، المواطنين المسافرين إلى ضرورة العودة إلى البلاد، نظرا لصعوبة السفر، وفي إطار الحرص الدائم على صحتهم وسلامتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أن الوزارة دعت الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.

وأكدت الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحثت الوزارة على أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي لتسهيل التواصل مع الرعايا في الحالات الطارئة.